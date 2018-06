Mercato Juventus: La piste Martial abandonnée ?

Depuis plusieurs semaines, Anthony Martial semble dans le collimateur de la Juventus Turin, un club qui serait décidé à le recruter dès cet été. Mais l'international tricolore, privé de Coupe du monde, semble s'éloigner irrémédiablement du Piémont. Et pour cause, selon Tuttosport, les positions de Manchester United et de la Vieille Dame paraissent bien trop éloignées pour qu'une concrétisation puisse être espérée.

Les Red Devils de José Mourinho réclament 80 M€ pour laisser partir l'ancien Lyonnais ou Monégasque, là où les Bianconeri concèdent à lâcher 60 M€. De fait, le septuple champion d'Italie serait prêt à attendre un an pour mettre la main sur le Français, qui sera libre de tout engagement au 1er juillet 2019.