Mercato Juventus: Khedira donne sa préférence à la Premier League

A 31 ans, Sami Khedira termine sa troisième saison à la Juventus Turin, et pourrait changer d'air l'été prochain. Le milieu de terrain défensif, qui pourrait être remplacé dans le Piémont par son compatriote Emre Can (Liverpool FC) ne cache d'ailleurs pas ses envies d'ailleurs. Et après avoir envisagé un retour en Bundesliga, il évoque aussi un réel intérêt pour la Premier League.

"Le football anglais m'a toujours attiré, explique-t-il sur ESPN. Mais je peux aller dans n'importe quelle direction. J'adore relever des défis, et je veux gagner le plus de titres possibles dans autant de pays que possible". Le Bianconero a déjà été sacré champion d'Italie avec la Vieille Dame, d'Allemagne avec le VfB Stuttgart, et d'Espagne avec le Real Madrid.