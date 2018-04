Mercato Juventus: Khedira dément l’arrivée de Can

Sous contrat avec Liverpool jusqu’au 30 juin, Emre Can est pressenti avec insistance du côté de la Juventus, qui s'est spécialisée ces dernières années dans le recrutement de joueurs libres.

Coéquipier du milieu de terrain des Reds en sélection allemande, Sami Khedira s’est exprimé sur le sujet, démentant des propos qui lui ont été prêtés. "Une source de Sports Illustrated m’a entendu confirmer l’arrivée d’Emre Can à la Juventus cet été. Il n’y a qu’une explication possible: j’ai un frère jumeau caché. Je ne sais pas ce qu’Emre va faire la saison prochaine…", s’est amusé le Turinois sur Twitter.

A Sports Illustrated source heard me confirm Emre Can is coming to @juventusfc this summer. Only one possible explanation: I am having a secret twin brother I don't know what Emre will do next season ... #shoutouttomymum #fakenews https://t.co/AnMyf4Ho9I pic.twitter.com/oBJ8vOg1kx