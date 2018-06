Mercato Juventus: Higuain, plutôt Chelsea que l'Inter Milan ?

A 30 ans et malgré un contrat courant jusqu'en juin 2021, Gonzalo Higuain semble poussé vers la sortie par la direction sportive et technique de la Juventus Turin. Les Bianconeri seraient décidés à monnayer, tant que c'est encore possible et lucratif, le talent de l'international argentin qui participe actuellement à la Coupe du monde.

Et selon la Sky ce jeudi soir, les espoirs de la Vieille Dame d'envoyer l'ancien Merengue vers l'Inter Milan dans le but de faire venir Mauro Icardi en retour seraient désormais presque réduits à néant. De fait, le septuple champion d'Italie souhaiterait désormais transférer l'ancien Napolitain vers Chelsea, dans l'espoir de pouvoir faire revenir l'Espagnol Alvaro Morata du côté de l'Allianz Stadium.