Mercato Juventus: Higuain envoyé à l'Inter Milan ?

La Juventus Turin semble décidée à pousser Gonzalo Higuain vers la sortie durant l'intersaison. A 30 ans et avec un contrat courant encore jusqu'en 2021, le buteur international argentin représente encore une belle valeur marchande, lui qui avait été débauché de Naples en 2016 contre 90 M€. Or, selon les informations du Corriere dello Sport, les Bianconeri aimeraient bien envoyer "Pipita"... à l'Inter Milan.

Une offre de 50 M€ et la signature de l'ancien attaquant du Real Madrid aurai été transmise aux Nerazzurro, ce dans le but d'obtenir en retour Mauro Icardi, 25 ans et 29 buts en Serie A au cours de la saison écoulée.