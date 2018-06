Mercato Juventus: Et si Khedira restait ?

A 31 ans, Sami Khedira est encore sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'au 30 juin 2019, ce qui en faisait un candidat idéal au départ en cette intersaison. Annoncé notamment dans le collimateur de Manchester City ou de Liverpool, mais aussi de plusieurs franchises de Major League Soccer, l'international allemand pourrait finalement rester dans le Piémont.

Selon la presse locale, l'ancien joueur du Real Madrid pourrait former avec son compatriote Emre Can, libre au 1er juillet et attendu chez la Vieille Dame, un duo intéressant dans l'entrejeu du système de Massimiliano Allegri.