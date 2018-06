Mercato Juventus: Emre Can est arrivé

Emre Can va signer à la Juventus Turin, ce n’est plus qu’une question d’heures.

Le milieu de terrain de Liverpool est arrivé ce matin à Turin pour passer sa visite médicale au centre d’entraînement de la Juventus à Vinovo. En fin de contrat avec le dernier finaliste de la Ligue des champions, l'ancien joueur du Bayern Munich avait décidé de ne pas prolonger son contrat.

Blessé toute la deuxième partie de la saison, Emre Can n'avait disputé qu'une partie de la finale contre le Real Madrid mais n’avait surtout pas confirmé les attentes placées en lui par Jurgen Klopp.

Le nouveau milieu de terrain de la Juventus va s’engager pour les 5 prochaines années, avec un salaire de 5 millions d’euros par an plus des bonus.

Emre Can is in the building! pic.twitter.com/AQsLg2B7r8