Mercato Juventus: Deux défenseurs bloqués en janvier ?

Si la Juventus Turin réussit un très bon début de saison, certains joueurs sont néanmoins mécontents de leur temps de jeu. Ainsi, les défenseurs centraux Daniele Rugani et Mehdi Benatia n'ont pas forcément cherché à cacher leurs envies d'ailleurs, l'international marocain ouvrant même la porte à un départ dès le mois de janvier.

Mais selon les informations de la presse transalpine, en interne, Massimiliano Allegri et les principaux décideurs techniques de la Vieille Dame sont bel et bien décidés à empêcher l'Italien et l'ancien Marseillais de plier bagage en cours de saison.