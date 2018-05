Mercato Juventus: Asamoah officialise son départ

Comme attendu, Kwadwo Asamoah va bel et bien quitter la Juventus Turin. Le milieu de terrain défensif reconverti latéral gauche ces dernières années, est attendu à l'Inter Milan la saison prochaine, et aurait même d'ores et déjà signé un contrat de trois saisons avec les Nerazzurri.

Avant le dernier rendez-vous de la saison, la 38e journée de Serie A dimanche après-midi face au Hellas Verone, le Ghanéen a officialisé son départ via les réseaux sociaux, rendant hommage et remerciant les tifosi, l'ensemble du club, ses anciens et actuels coéquipiers, ainsi qu'Antonio Conte et Massimiliano Allegri, ses deux coachs successifs dans le Piémont.