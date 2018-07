Mercato Juve: Si Ronaldo arrive, Higuain reste !

Gonzalo Higuain n'a plus du tout l'intention de quitter la Juventus Turin. L'arrivée annoncée de Cristiano Ronaldo semble avoir totalement changé la donne pour l'attaquant argentin. "Il adorerait rejouer avec Cristiano, ils se connaissent bien", a expliqué son frère et représentant à AS. Malgré un intérêt de Chelsea, notamment pour Maurizio Sarri le probable futur entraîneur du club, la présence de Cristiano est donc plus importante. "Higuain a un contrat avec la Juventus", a martelé le frère de Higuain. Un message très clair.