Mercato-Juve: Perin en approche ?

La Juventus Turin doit composer avec le départ de Gianluigi Buffon, taulier des Bianconeri depuis 17 ans. Pour le remplacer dans la cage, outre son ancienne doublure Wocjech Szczesny, la Vieille Dame serait sur le point de boucler une arrivée. Selon le Corriere dello Sport, Mattia Perin, le gardien de but du Genoa, devrait s'engager à la Juve contre un chèque de 12 millions d'euros. Le portier de 25 ans compte une sélection en équipe nationale et est considéré depuis quelques années comme l'un des portiers les plus talentueux de Serie A.