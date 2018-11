Mercato : José Mourinho veut son grand défenseur

Capable de coups d’éclat comme en atteste son succès chez la Juventus (1-2), jusque-là invaincue, Manchester United n’en affiche pas moins d’inquiétantes faiblesses depuis le début de saison. Notamment en défense, les 21 buts encaissés en 12 matches de Premier League étant pour beaucoup dans la 8e place des Red Devils en championnat.

Et si selon José Mourinho, le problème est avant tout collectif et plus lié à l’état d’esprit qu’aux prestations individuelles, les performances des Chris Smalling, Victor Lindelöf et consorts restent sujettes à caution. A tel point que le recrutement d’un nouveau défenseur central serait devenu une priorité pour les dirigeants mancuniens.

Les Red Devils lorgnent la Serie A

Et à en croire les dernières informations de La Repubblica, Manchester United semble prêt à tout pour attirer le défenseur providentiel. D'après le quotidien italien, les Red Devils auraient en effet proposé pas moins de 90 millions d’euros à Naples pour s’attacher les services de Kalidou Koulibaly dès le prochain mercato hivernal. Une offre record pourtant repoussée par les dirigeants napolitains, désireux de conserver leur international sénégalais.

Mais les Mancuniens pourraient revenir à la charge et auraient également coché les noms de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. "Ils pourraient donner des cours à Harvard pour enseigner le métier de défenseur central", avait d’ailleurs récemment affirmé José Mouriho à leur sujet après la victoire de la Juventus à Old Trafford (0-1).