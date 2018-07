Mercato Inter Milan: Un Merengue courtisé ?

Déjà très actif sur le front des transferts à l'heure de retrouver la Ligue des champions, avec notamment les signatures de Kwadwo Asamoah, Stefan De Vrij ou Lautaro Martinez, l'Inter Milan aimerait pouvoir enrôler un milieu de terrain polyvalent de niveau international.

Et ces derniers jours, la piste menant au Belge Mousa Dembélé, sous contrat avec Tottenham jusqu'en 2019, semblait la plus probable. Mais les dirigeants nerazzurri auraient tiré un trait sur le Diable Rouge, et tenteraient désormais de faire revenir au bercail le Croate Mateo Kovacic, parti pour le Real Madrid à l'été 2015.