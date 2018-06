Mercato Guingamp: Plusieurs clubs à l'affût pour Grenier

Arrivé à Guingamp en janvier, Clément Grenier n’a plus qu’un an de contrat dans les Côtes-d’Armor. Plusieurs équipes se sont déjà renseignées sur son profil selon L’Equipe, notamment en Angleterre. Everton, Fulham et Newcastle auraient pris contact avec l’agent du joueur. Rennes, Fenerbahçe et l’AC Milan seraient également intéressés par le milieu de terrain de 27 ans. L'EAG espère pouvoir faire une plus-value sur ce joueur acquis gratuitement il y a maintenant six mois.

Cette saison, l’ancien Lyonnais a disputé 16 matches de Ligue 1, marqué 5 buts et délivré 4 passes décisives.