Mercato Fulham: Scott Parker nouvel entraîneur

Après s’être imposé en play-off contre Aston Villa, Fulham est de retour en Premier League après sa relégation en 2014.

A l’occasion de cette remontée dans l’élite, les Cottagers viennent de nommer un nouvel entraîneur en la personne de Scott Parker, ancien joueur et capitaine de l’équipe première. Retraité depuis 2017, Parker remplace le Serbe Slavisa Jokanovic, en place depuis 2015, et va devenir le plus jeune entraîneur de Premier League à 37 ans.

Les dirigeants de Fulham ont annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux du club.

We're delighted to announce the appointment of our former skipper Scott Parker as First Team Coach



Full story https://t.co/Q187ZYxt7r#ComingHome pic.twitter.com/HBSAnzFjrt