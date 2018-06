Mercato : Fred débarque chez les Red Devils

José Mourinho a déjà trouvé le moyen de pallier un départ dans l'entrejeu. Avec la retraite de Michael Carrick, et la fin de contrat de Marouane Fellaini au 30 juin prochain, le manager de Manchester United était dans l'obligation de recruter au moins un renfort dans ce secteur de jeu, et c'est chose faite depuis ce mardi. Pour épauler ou concurrencer les Paul Pogba, Nemanja Matic et autre Scott McTominay, le technicien portugais a obtenu la signature de Fred, milieu de terrain au gros volume de jeu du Shakhtar Donetsk.

MU grille la politesse à City

Depuis février dernier, l'international brésilien était le plus souvent annoncé dans le collimateur de Josep Guardiola et de Manchester City, mais ces dernières heures, la rumeur de son arrivée imminente du côté d'Old Trafford avait pris plus de poids. Tout est désormais acté, et l'intéressé va donc pouvoir se concentrer pleinement sur la préparation de la Coupe du monde avec la Seleçao de Tite. Pour faire aboutir la transaction, les Red Devils ont vraisemblablement été contraints de se délester de quelque 60 millions d'euros, là où le Shakhtar n'en avait déboursé "que" 15 il y cinq ans pour le faire venir en provenance du SC Internacional Porto Alegre.

A 25 ans, Frederico Rodrigues de Paula Santos se prépare donc à changer de galaxie et devra prouver qu'il est en mesure de livrer des prestations pleines et régulières au plus haut niveau, en Premier League comme en Ligue des champions. Le défi s'annonce relevé, d'autant que Manchester United et José Mourinho sont attendus au tournant en 2018-2019, après avoir livré au cours des derniers mois des prestations de piètre qualité sans jamais avoir pu rivaliser avec les rivaux de City dans la course au titre, tout en ayant quitté la C1 dès les huitièmes de finale face au FC Séville, sans oublier une dernière défaite contre Chelsea en finale de la FA Cup.