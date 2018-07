Mercato: Fernando Torres a une nouvelle piste...

Libre de tout engagement depuis le 1er juillet et la fin de son bail avec l'Atlético de Madrid, Fernando Torres ne veut pas raccrocher les crampons. L'attaquant espagnol de 34 ans cherche toujours un nouveau challenge, et selon The Observer, l'aurait peut-être enfin trouvé.

Celui qui a été annoncé sur les tablettes du Stade Rennais, de plusieurs clubs chinois ou de quelques franchises de Major League Soccer, pourrait finalement prendre la direction de l'Australie. En effet, les contacts avec le Sydney FC auraient été établis et auraient de bonnes chances d'aboutir.