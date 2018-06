La belle histoire de Radamel Falcao avec l'AS Monaco va-t-elle s'achever plus tôt que prévue ? Si elle avait mal commencé avec une première saison gâchée par une grave blessure au genou suivie de deux prêts successifs décevants à Manchester United et Chelsea, l'attaquant colombien a depuis rattrapé le retard, réalisant deux saisons pleines avec le club de la Principauté. A priori, tout porte à croire que le buteur de 32 ans va poursuivre une année de plus sur le Rocher, la fin de son contrat étant prévue pour 2020.

Un gros salaire en moins pour l'ASM

Reste cette petite phrase lancée cette semaine sur l'antenne d'une chaîne italienne Premium Sport, alors que le Colombien prépare sa première Coupe du monde avec son pays: "J'ai lu et entendu parler de l'intérêt de Milan, c'est un honneur qu'un tel club me suive. Je suis le football italien, la Serie A est le championnat le plus difficile et le Milan est le deuxième club le plus titré en Ligue des champions (7 trophées). Je suis actuellement sous contrat avec Monaco et je pense uniquement à Monaco et à l'équipe nationale, mais il est clair que j'aime le football italien".

L'ASM perdrait un attaquant de classe mondiale et un véritable leader en cas de départ d'El Tigre, mais le calcul n'est pas forcément si mauvais. Le club de la Principauté se délesterait en effet d'un gros salaire (10 millions par an) et d'un joueur en fin de carrière qu'il pourrait éventuellement remplacer par André Silva, l'attaquant portugais, qui a déçu pour sa première saison au Milan, mais a encore tout l'avenir devant lui (22 ans).