C’est avec impatience sans doute que l’OM attend d’être fixé sur son sort européen. En fonction des résultats de la 38e et dernière journée de L1 ce samedi soir, les Marseillais termineront au pied du podium ou dans le trio de tête. Une nuance qui vaut son pesant d’or puisque la très lucrative et attractive Ligue des champions est en jeu. "On va d'abord tirer un bilan de cette saison, confesse Jacques-Henri Eyraud, sollicité à propos du mercato à venir. Evidemment, c'est un sujet dont on parle avec Andoni Zubizarreta et Rudi Garcia. On a des idées assez claires."

80 M€ ? C'est non !

Le patron phocéen l’assure: "Par rapport à l'année dernière, beaucoup de joueurs et d'agents regardent davantage du côté de Marseille. Ça, c'est sûr." Et d’ajouter: "Un mercato, ça ne se prépare pas la veille de son démarrage. On a des discussions avec des joueurs et leur entourage. On continuera…" Pas question d’évoquer ouvertement les cibles actuelles du club, Jacques-Henri Eyraud refusant notamment de commenter la rumeur Mario Balotelli, mais le président olympien se veut ferme en revanche pour ce qui est du dossier Florian Thauvin.

Crédité d’une saison exceptionnelle avec l’OM, auteur notamment de 22 buts pour 11 passes décisives en championnat, le feu-follet marseillais qui sera du Mondial en Russie cet été avec les Bleus enchaînera assurément dans les rangs phocéens la saison prochaine. Même en cas de proposition alléchante. "Une offre de 80 millions d’euros pour Florian ? Je ne regarde même pas, clame Jacques-Henri Eyraud. Ce n’est pas du tout le sujet pour moi. Je crois qu’il a conscience que l’OM lui a beaucoup apporté et fait en sorte qu’il soit dans les meilleures conditions. Et je pense que ce n’est pas la fin de l’histoire. Il y a peut-être même des pages encore plus belles à écrire ! Qui sait quelle est la limite de Florian aujourd’hui, c’est difficile à dire, il en a peu... On compte sur lui la saison prochaine !"