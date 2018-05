Mercato Everton: Rooney tout proche de DC United

De retour à Everton, son club formateur, l'été dernier, Wayne Rooney devrait quitter les Toffees dans les prochaines semaines.

Auteur de 10 buts en Premier League cette saison, l'attaquant de 32 ans serait en effet en partance pour la MLS et DC United.

Selon Sky Sports, le club basé à Washington serait tombé d'accord avec Everton pour une indemnité de transfert de 12 millions de Livres (13,6 millions d'euros). Il y a un an, le club de Liverpool avait dépensé 15 millions d'euros pour le recruter à Manchester United.

SKY SOURCES: Wayne Rooney’s £12m move from Everton to MLS club DC United agreed in principle. #SSN pic.twitter.com/3zeWesvIBi