Mercato Dortmund: Kagawa sur le marché

Alors que le Borussia Dortmund s’éclate en tête de la Bundesliga, avec 7 points d’avance, Shinji Kagawa (29 ans) est inutilisé par Lucien Favre (4 matches toutes compétitions confondues) et évoque un départ en janvier.

"C’est probablement important pour moi de changer de club, de me mettre dans une situation où je peux me lancer un nouveau défi", a lancé le milieu offensif japonais au média Nikkan Sports. "L’Espagne serait le défi le plus important de ma carrière, je ne peux pas prendre ma retraite avant d’aller là-bas", a-t-il ajouté.

Le directeur sportif du BvB, Michael Zorc, dit avoir compris l’ancien joueur de Manchester United et attend Noël pour faire un point.