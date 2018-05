Mercato Dijon: Kwon ne se voit pas partir

Auteur d’une belle saison avec Dijon (11 buts et 2 passes décisives en 33 matches de Ligue 1), Kwon Chang-hoon a évoqué son avenir dans une interview au Bien Public, alors que Tottenham l’aurait récemment supervisé.

"Il n’y a pas beaucoup de choses à dire. Pour l’instant, la saison n’est pas finie et il y a aussi une Coupe du monde qui va venir. Ce n’est donc pas un sujet auquel je réfléchis. J’aime bien l’équipe de Dijon et ma situation me permet de rester ici l’année prochaine", a lancé le milieu offensif sud-coréen, qui remercie le staff et ses coéquipiers de l’aider "beaucoup" au quotidien. "J'essaye de progresser en français, je comprends un petit peu", précise-t-il d’ailleurs.

Le natif de Séoul est arrivé en janvier 2017 pour 1,5 million d'euros.