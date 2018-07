La Juventus Turin a déjà bien avancé son recrutement. Outre l'incontournable Cristiano Ronaldo, Mattia Perin a d'ores et déjà été engagé pour compenser le départ de Gianluigi Buffon, alors qu'Emre Can, Joao Cancelo ou Andrea Favili ont aussi été signés, là où Douglas Costa a été transféré définitivement en provenance du Bayern Munich. Des mouvements sont encore à prévoir en sens inverse, après ceux de Stephan Lichtsteiner, Kwadwo Asamoah ou Tomas Rincon, car Massimiliano Allegri semble décidé à entamer un nouveau cycle dans le but, non seulement d'aller chercher une huitième couronne nationale de rang, mais aussi et surtout de pouvoir postuler plus sérieusement à la victoire en Ligue des Champions.

Puisque le grand Real Madrid, lauréat des trois dernières éditions de la C1, repart de zéro ou presque, la lutte pour soulever la Coupe aux grandes oreilles en mai prochain sera plus ouverte que jamais. Les Bianconeri espèrent donc pouvoir en profiter, après être passés près ces dernières années. Il faut donc continuer de recruter, de préférence des joueurs d'expérience. Et vraisemblablement, un défenseur central du gotha mondial semble se rapprocher du Piémont. D'après les informations de La Stampa, Diego Godin aurait de bonnes chances d'atterrir du côté de l'Allianz Stadium au cours de l'été.

Une clause libératoire à 20 M€

Après huit saisons passées à Madrid, le capitaine de l'Atlético aurait émis l'envie de partir. Or l'international uruguayen, très à son avantage au cours du dernier Mondial avec la Celeste, dispose d'une clause libératoire fixée à 20 millions d'euros. Et l'âge de l'intéressé (32 ans) ne fait peur à personne à la Juventus. Après tout, à la fin du mois de juin dernier, Giorgio Chiellini et Andrea Barzagli ont encore été prolongés, respectivement à 37 et bientôt 35 ans.

Le premier cité devrait perdre encore en temps de jeu en 2018-2019, alors que Mehdi Benatia et Daniele Rugani postulent également. L'arrivée encore hypothétique de Diego Godin pousserait sans doute l'international marocain ou le jeune Transalpin vers la sortie, ce dernier étant vraisemblablement courtisé par Chelsea, qui pourrait aussi récupérer Gonzalo Higuain.

Pour le vétéran uruguayen, tous les voyants sont au vert. Pour preuve, le vainqueur de la Ligue Europa 2018 se serait déjà entendu sur les termes contractuels avec la Juventus. L'ancien joueur de Villarreal s'engagerait en faveur de la formation turinoise jusqu'au 30 juin 2021, avec à la clef des émoluments annuels estimés à 4 millions d'euros.