Mercato: Deux joueurs de Ligue 1 sur les tablettes du Barça

Confronté aux soucis physiques de Samuel Umtiti (genou), le FC Barcelone va chercher à recruter un défenseur central cet hiver. Matthijs de Ligt (Ajax) est la priorité des dirigeants catalans, mais le jeune Néerlandais ne bougera sans doute pas avant l'été prochain.

Pour le mois de janvier, le Barça a ciblé de nombreux joueurs, selon Sport. D'un côté des joueurs d'expérience, qui pourraient être intéressés par une pige de six mois: Benedikt Höwedes (Schalke 04), Branislav Ivanovic (Zénith Saint-Pétersbourg), José Fonte (Lille) et Adil Rami (Marseille). De l'autre des jeunes joueurs d'avenir: Unai Núñez (Athletic Bilbao), Diego Llorente (Real Sociedad), Jorge Meré (Koln), Milan Skriniar (Inter Milan), Leonardo Balerdi (Boca Juniors), Dayot Upamecano (Leipzig), Abdou Diallo (Borussia Dortmund) et Andreas Christensen (Chelsea).

Djené Dakoman (Getafe) et Toby Alderweireld (Tottenham) sont également cités.