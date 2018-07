Mercato City: Mahrez signe officiellement ! 

C’est désormais officiel, Riyad Mahrez a signé à Manchester City. Le club anglais a officialisé son arrivée avec une vidéo de bienvenue sur Twitter, accompagnée du commentaire: « Les meilleures choses viennent à ceux qui attendent… »

Effectivement, cela faisait quasiment deux ans que l’ailier était annoncé du côté de Manchester.

Il portera le numéro 26 chez les Citizens, le même qu’à Leicester. Là-bas, en quatre saisons, Mahrez a marqué à 48 reprises en 179 matches et a été nommé meilleur joueur de Premier League en 2016.

The best things come to those who wait… #welcomeriyad to Manchester City! #mancity pic.twitter.com/lLjJZrz4J0