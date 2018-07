Willian est sur les tablettes de Barcelone et de Manchester United. L'international brésilien, très bon durant cette Coupe du monde, voit sa cote grimper. Chelsea demande 80 millions d'euros pour le céder et préfère le vendre au Barça plutôt qu'aux Red Devils, annonce The Telegraph. A moins, car il existe une autre option, que les Mancuniens n'acceptent d'inclure Anthony Martial dans l'accord, auquel cas les Blues seraient disposés à laisser Willian rejoindre Mourinho.