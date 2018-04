Mercato Chelsea : Willian en partance pour MU ?

Le marché estival des transferts devrait une nouvelle fois être agité, et Manchester United ne devrait pas se gêner pour tenter de se renforcer afin d'espérer pouvoir rivaliser de nouveau dans la course au titre en Premier League. Les rumeurs concernant les Red Devils sont nombreuses depuis plusieurs semaines, et la dernière en date est lancée par The Sun.

Selon le tabloïd britannique, José Mourinho aurait dans l'idée de recruter le Brésilien Willian, qui pourrait quitter Chelsea contre 35 millions d'euros environ malgré un contrat courant jusqu'en 2020. Le milieu de terrain offensif viendrait ainsi compenser le départ attendu de l'Espagnol Juan Manuel Mata.