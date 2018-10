Mercato Chelsea: Un salaire record pour conserver Hazard

Depuis la fin de la Coupe du monde, Eden Hazard ne cesse de répéter qu'il aimerait pouvoir rejoindre le club de ses rêves, le Real Madrid, mais assure en parallèle être très heureux à Chelsea. Sous contrat jusqu'en 2020 sur les bords de la Tamise, l'attaquant international belge serait justement en négociations avec sa direction, qui tente de le faire rempiler pour repousser d'éventuels assauts de la Maison Blanche.

Et selon les dernières informations de Sky Sports, les tractations pourraient aboutir prochainement. En effet, celui qui était arrivé en 2012 en provenance de Lille et avait prolongé une première fois en 2015 pour toucher 12 millions d'euros annuels, se serait vu proposer une augmentation salariale de 6 M€ par an, pour atteindre donc 18 M€.