Mercato Chelsea: Un nouvel international italien visé ?

Alors que le flou règne encore et toujours à Chelsea concernant l'identité du futur manager, Antonio Conte est sur le départ mais rien n'a encore été officialisé, les recruteurs avanceraient malgré tout leurs pions en coulisses. Et selon les informations de Tuttosport, les Blues viseraient un nouvel international italien, un an après avoir enrôlé le latéral droit Davide Zappacosta.

C'est cette fois le milieu de terrain Lorenzo Pellegrini qui semble figurer dans le collimateur du club londonien, le Transalpin disposant dans son contrat avec l'AS Rome d'une clause de départ à hauteur de 28 millions d'euros valable jusqu'au 31 juillet prochain.