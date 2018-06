Mercato Chelsea: Un échange avec Dortmund ? 

Chelsea s'intéresserait de près à Christian Pulisic. Le club londonien, qui ne s'est pas qualifié pour la Ligue des champions, se prépare à plusieurs départs importants cet été, dont pourrait faire partie l'ailier belge Eden Hazard.

Et selon The Sun, le nom de l'Américain de 19 ans circulerait pour le remplacer. D'autant plus que son club, le Borussia Dortmund, serait lui séduit par l'attaquant des Blues Alvaro Morata, qui pourrait ainsi être utilisé dans le cadre d'un échange.

Cette saison, Christian Pulisic a disputé 32 matches de championnat avec le Borussia Dortmund, cumulant 4 buts et 6 passes décisives.