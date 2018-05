Mercato Chelsea: Pochettino dans le viseur

Le départ d'Antonio Conte n'est pas encore officiel mais Chelsea lui cherche déjà un remplaçant. Et selon Sky Sports, les Blues aimeraient convaincre Mauricio Pochettino de quitter les Spurs dès cet été. Une mission d'autant plus complexe que Daniel Levy n'a pas l'intention de se séparer de son technicien argentin qui a placé l'équipe dans le top 3 en Premier League ces 3 dernières saisons et qui possède un contrat jusqu'en 2021.

Luis Enrique et Maurizio Sarri figurent également dans une liste restreinte de candidats potentiels.