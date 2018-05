Mercato Chelsea: Morata sur le départ

Alvaro Morata ne devrait pas rester une saison de plus à Chelsea. L'attaquant international espagnol ne s'épanouit pas du tout à Londres et sauf surprise liée au changement d'entraîneur (Antonio Conte compte davantage sur Olivier Giroud), il devrait quitter la Premier League. L'AC Milan, qui le voulait déjà l'été dernier, est en effet sur ses traces, annonce le quotidien Tuttosport. Les Rossoneri ne sont cependant pas les seuls et la Juventus Turin aimerait beaucoup le faire revenir. Une option très tentante pour un Morata qui n'est désormais même plus sûr de participer à la Coupe du monde.