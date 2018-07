Mercato Chelsea: Le sélectionneur belge conseille à Hazard de partir

A 27 ans, Eden Hazard a réussi une très belle Coupe du monde, aidant son équipe nationale à finir sur le podium du tournoi tout en terminant deuxième au classement du meilleur joueur, derrière le Croate Luka Modric et devant le Français Antoine Griezmann. Dans la foulée, l'attaquant international belge pourrait quitter Chelsea, lui qui n'a dernièrement pas caché son envie de rejoindre le Real Madrid.

De son côté, Roberto Martinez estime également que son numéro 10 serait bien inspiré de s'offrir un nouveau défi. "Je crois que ça pourrait être le moment idéal pour lui de découvrir quelque chose de différent, a déclaré le sélectionneur des Diables Rouges sur la Cadena Ser. C'est un joueur qui arrive à maturité et sait être un leader. Et puisque son jeu est basé sur le talent uniquement, il pourrait relever n'importe quel défi à travers le monde. Il me semble au sommet de sa carrière, donc il pourrait aider n'importe quelle équipe".