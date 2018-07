Mercato Chelsea: Jorginho dans les valises de Sarri

Moins d'une heure après avoir officialisé l'arrivée de Maurizio Sarri sur le banc, Chelsea a annoncé la signature d'un joueur du Napoli.

Il s'agit de Jorginho, le milieu défensif italo-brésilien de 26 ans, qui a passé cinq saisons chez les Partenopei.

L'international transalpin (8 sélections) a signé un contrat de cinq ans avec les Blues.

Welcome to London, and welcome to Chelsea, Jorginho! #WelcomeJorginhohttps://t.co/BnAsrtOA4I