Mercato Chelsea: Des scouts envoyés au Camp Nou pour un joueur de la Roma

A bientôt 30 ans, Radja Nainggolan reste un milieu de terrain polyvalent qui fait beaucoup d'envieux sur le marché européen. Annoncé plusieurs fois sur le départ au cours des derniers mois, vers la Premier League ou en Chine, l'international belge sera de nouveau courtisé à l'intersaison.

Pour preuve, selon les tabloïds britanniques, Chelsea a prévu d'envoyer des recruteurs ce mercredi soir dans les travées du Camp Nou, notamment pour suivre le match entre le FC Barcelone et l'AS Rome en quart de finale aller de Ligue des champions, et plus spécifiquement la prestation du "Ninja".