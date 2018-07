L'idée de voir Thibaut Courtois quitter Chelsea semble faire son chemin. Les dirigeants des Blues ont désormais pleinement conscience que le gardien belge ne prolongera pas et qu'à un an de la fin de son contrat, il va sans doute filer au Real Madrid. Pour le remplacer, ils ont d'ores et déjà lancé deux pistes. Selon Sky Sports, ils souhaitent soit faire revenir Peter Cech parti à Arsenal, soit convaincre Kasper Schmeichel, portier du Danemark et de Leicester.