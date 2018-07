Mercato Caen: Direction Anderlecht pour Santini

Le Stade Malherbe Caen perd l’un de ses meilleurs éléments.

Alors qu’il ne lui restait plus qu’un an de contrat et qu’il avait refusé de prolonger avec Caen ces dernières semaines, le Croate Ivan Santini vient de s’engager avec le club belge d’Anderlecht.

Après deux saisons en Ligue 1 et quelques 26 buts inscrits pour le SMC, Santini retourne donc en Belgique, où il a déjà évolué entre 2013 et 2016 lors de ses passages au Standard de Liège et à Courtrai.