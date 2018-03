Sous contrat jusqu’en 2021, Samuel Umtiti risque bien de quitter le Barça lors du prochain mercato estival. L’international tricolore est pourtant devenu un élément incontournable au sein de la défense des Blaugrana, au point de forcer Javier Mascherano à s’exiler en Chine lors du dernier mercato hivernal, mais sa clause libératoire attise les convoitises.

Après avoir déboursé 30 millions d’euros pour convaincre l’Olympique Lyonnais de laisser partir le natif de Yaoundé, le Barça pensait en effet être à l’abri de l’appétit de ses concurrents en fixant cette clause à 60 millions d’euros. Mais les prix pratiqués sur le marché des transferts se sont envolés depuis et de nombreux clubs parmi lesquels Manchester United ont flairé la bonne affaire.

Le coup de fil de Mourinho

Les dirigeants barcelonais tentent bien de le persuader depuis plusieurs mois de prolonger son contrat, ce qui leur permettrait de revoir cette clause libératoire à la hausse, mais à en croire Sport, les deux parties semblent aujourd’hui incapables de s’entendre sur la question du salaire. Alors que Samuel Umtiti entendrait percevoir autant qu’un Andres Iniesta ou qu’un Sergio Busquets, soit autour de 9 millions d’euros, le Barça ne souhaiterait pas aller plus haut que les 6 millions versés à Gerard Piqué, son partenaire en défense centrale.

Un désaccord d’autant plus problématique pour les Catalans que José Mourinho se serait déjà fendu d’un coup de fil au défenseur tricolore pour évoquer son transfert à Manchester United et lui promettre un salaire de… 9 millions d’euros. Et ce ne sont pas ses dernières déclarations sur le plateau de Telefoot qui vont rassurer les Blaugrana, l’international tricolore se montrant très mystérieux au sujet de son avenir. Aux questions, "votre priorité est-elle de prolonger au Barça ?" puis "pourriez-vous être intéressé par Manchester United ?", Samuel Umtiti a en effet à chaque fois répondu "joker".