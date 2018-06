Mercato Bordeaux: Malcom à l'Inter, c'est toujours d'actualité 

Malgré l'arrivée de Radja Nainggolan en provenance de l'AS Rome pour environ 32 millions d'euros, l'Inter Milan n'aurait pas abandonné la piste Malcom. Selon la Gazzetta dello Sport, le joueur de Bordeaux aurait toujours les faveurs de Luciano Spaletti, l'entraîneur du club, et de Piero Ausilio, le directeur sportif.

De son côté, le Brésilien ne souhaiterait rejoindre que les Nerazzurri. La somme demandée par les dirigeants bordelais serait de l'ordre de 40 millions d'euros. Pour le moment, ce montant serait trop élevé pour les Milanais, qui cherchent à négocier.

Selon The Sun, l'autre club initialement intéressé, Arsenal, aurait abandonné la piste. Désormais, seuls l'Inter, Tottenham et Liverpool seraient encore en course pour recruter l'Auriverde. Arrivé à Bordeaux à l'été 2015, il a disputé 84 matches de Ligue 1 en trois saisons, marqué 20 buts et délivré 13 passes décisives.