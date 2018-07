William Carvalho va quitter le Sporting Lisbonne. Une volonté unilatérale qui fait suite aux débordements des supporters à la fin de la saison dernière. Le Betis Séville semble prêt à tout pour l'enrôler et aurait d'ores et déjà proposé 25 millions d'euros au club portugais. Surtout, pour arracher la décision du joueur, le club andalou lui propose le plus gros salaire de l'histoire du club, soit 2,5 millions d'euros nets et un contrat de 5 ans.