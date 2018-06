Mercato Benfica: Jimenez sur le départ

Le Benfica Lisbonne s’active sur le marché des transferts. La possibilité de récupérer certains cadres du voisin du Sporting ne laisse pas indifférent les dirigeants du deuxième de la Liga NOS, qui a donc besoin de vendre des joueurs.

Ainsi, comme le révélait hier Marca, le Benfica serait intéressé par le profil de Gelson Martins, qui a résilié son contrat avec le Sporting Portugal. Du côté des départs, le vice-champion du Portugal va enregistrer celui de son attaquant Raul Jimenez en prêt du côté de l’Angleterre et du promu Wolverhampton.

Comme l’annonce A Bola, un accord a été trouvé entre les deux clubs. Un prêt avec à la clé une option d’achat de 38 millions d’euros. Le joueur ne sera pas totalement dépaysé puisqu’il va retrouver un Portugais sur le banc de touche, Nuno Espirito Santo, ancien entraîneur de Porto et de Valence.

