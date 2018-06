Mercato Bayern Munich: Une piste surprenante...

Manuel Neuer est de retour à l'entraînement et devrait même être titulaire en équipe d'Allemagne au cours de la Coupe du monde, sa doublure Sven Ulreich a prolongé son contrat en février dernier, mais selon les informations du Sun, le Bayern Munich se serait mis en quête de recruter un gardien de but... anglais qui plus est.

En effet, le club bavarois pisterait avec intérêt Jordan Pickford, dernier rempart d'Everton et des Three Lions, que les Toffees avaient arraché à Sunderland au cours de l'été 2017.