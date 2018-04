Mercato Bayern Munich: Quand Robben voulait signer à Man Utd

Arjen Robben arrive en fin de contrat au Bayern Munich et approche aussi de sa fin de parcours. Et à l'occasion d'un entretien accordé à FourFourTwo, l'attaquant néerlandais s'est notamment remémoré un dîner avec Sir Alex Ferguson, qui aurait pu changer le cours de sa carrière. C'était en 2003, le Batave était alors au PSV Eindhoven...

"Nous avions beaucoup discuté, Sir Alex et moi, lors de ce dîner, se remémore l'ancien Merengue. J'avais aussi visité les installations du club, mais quand je suis retourné au PSV, il ne s'est rien passé. Il n'y a jamais eu de réelle approche de Man Utd au final. Le PSV négociait aussi avec Chelsea à cette époque, et peut-être ont-ils offert plus d'argent ? Je ne sais pas vraiment. Mais si les Red Devils m'avaient fait une proposition, j'aurai accepté. Rien ne s'est passé, mais je n'ai aucun regret".