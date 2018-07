Depuis plusieurs années, Robert Lewandowski s'est imposé comme l'un des artificiers les plus efficaces des différents championnats européens. En Bundesliga, l'attaquant du Bayern Munich reste sur des totaux exemplaires: 29 réalisations en 2018, 30 en 2017 et 2016. Auparavant, avec le Borussia Dortmund, l'international polonais avait aussi démontré sa valeur. Et comme tous les joueurs focalisés sur les filets adverses, l'intéressé est un brin égoïste, et n'a jamais hésité à faire passer certains messages par voie de presse.

Ainsi, l'ancien protégé de Jürgen Klopp du côté du Signal Iduna Park avait fait part de son mécontentement lorsque Carlo Ancelotti ne l'avait pas aidé à aller chercher le titre de meilleur buteur du championnat d'Allemagne en 2016-2017. Rebelote au printemps dernier, à l'encontre de Jupp Heynckes cette fois-ci, car il était mécontent de laisser sa place à Sandro Wagner à la fin d'un match. Et comment oublier que ce même Robert Lewandowski avait quelques mois plus tôt critiqué publiquement la stratégie de son club sur le front des transferts, avant de réclamer haut et fort une doublure de qualité pour lui permettre de souffler de temps à autre... S'il continue de marquer inlassablement, l'attitude de Robert Lewandowski se veut aussi agaçante, pour sa direction comme pour les fans bavarois.

Et on pensait le divorce inéluctable lorsque, il y a quelques semaines, son nouveau conseiller, un certain Pini Zahavi, expliquait dans Bild: "Robert a le sentiment qu'il a besoin d'un changement et d'un nouveau défi dans sa carrière". Régulièrement annoncé à Chelsea ou au Real Madrid ces dernières années, l'international polonais espérait enfin s'offrir le transfert dont il rêve, surfant idéalement sur un Mondial qu'il espérait prolifique le concernant. Sauf que l'intéressé a traversé la Coupe du Monde comme un fantôme, et que les prétendants de qualité semblent manquer. Alors, après mûre réflexion, Robert Lewandowski aurait chargé son représentant d'informer la direction du Bayern qu'il souhaite rester, et peut-être honorer jusqu'au bout un contrat courant jusqu'en 2021.