Mercato Bayern Munich: Kimmich vers le Barça, Pavard pour remplacer 

Selon Sportbild, Benjamin Pavard (18 sélections, 1 but), qui met un point d’honneur à quitter son club de Stuttgart sur un maintien loin d’être assuré cette saison dans une Bundesliga dont le VfB occupe la 16e place du classement, serait plus que jamais programmé pour rejoindre le Bayern Munich l’été prochain. Le champion du monde est sous contrat jusqu’en 2021. Mais son arrivée dans les rangs des champions d’Allemagne serait d’autant plus envisagée qu’elle viendrait répondre au départ du latéral droit Joshua Kimmich. L’international allemand, s’il a lui prolongé en Bavière jusqu’en 2023, s’envolerait pour le Barça, où l’on reste toujours à la recherche du successeur de Dani Alves.