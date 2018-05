David Alaba est une des figures du Bayern Munich. Et manifestement, les bavarois ont du souci à se faire. Car selon le père du joueur, il y a danger. "Tout le monde sait que le Real Madrid s'intéresse réellement à David (Alaba), mais pour le moment on ne peut rien dire. On verra ce qu'il se passe cet été", a plaidé le père et agent du joueur pour AS.