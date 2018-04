Mercato Bayern: James reste flou sur son avenir

Prêté deux ans par le Real Madrid au Bayern Munich, James Rodriguez devrait bien être transféré définitivement en Allemagne cet été. C’est en tout cas ce qu’a récemment déclaré le président du club, Karl-Heinz Rummenigge: "Nous lèverons son option d'achat de 42 millions d’euros. Merci à Carlo Ancelotti pour ce joli coup."

Le milieu offensif colombien, lui, n’est apparemment au courant de rien. Mais il est "heureux" en Bavière. "Je joue plus et c’est bien pour moi. Je ne pense qu’au Bayern, a-t-il confié à Fox Sports. Un retour à Madrid ? Je ne sais pas. On ne sait pas ce qu’il peut arriver à l’avenir, mais il faut penser au présent et pour moi, c’est ce club."