Mercato Barça: Un prodige néerlandais dans le viseur

Il n’y a pas que parmi les jeunes Français que le Barça prospecte afin de renforcer sa défense lors du prochain mercato estival.

Si les Catalans ont certes déjà coché les noms de Clément Lenglet (Séville), Dayot Upemecano (Leipzig) et Issa Diop (Toulouse) afin d’étoffer son arrière-garde, notamment si Samuel Umtiti venait à quitter les Blaugrana, ils s’intéresseraient également au très jeune Matthijs de Ligt, 18 ans seulement et déjà titulaire indiscutable à l’Ajax d’Amsterdam et en sélection néerlandaise.