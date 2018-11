Mercato Barça: Un milieu offensif de Chelsea sondé

Depuis son arrivée sur les bords de la Tamise à l'été 2013, Willian a su se rendre indispensable. Tant et si bien que le milieu de terrain offensif de Chelsea est un joueur que bon nombre de formations ambitieuses aimeraient débaucher. Et selon les informations de La Sexta, le FC Barcelone d'Ernesto Valverde serait de plus en plus intéressé.

Les Blaugranas aimeraient pouvoir enrôler l'international brésilien dès que possible, lui qui arrive en fin de contrat en juin 2020. Et pour faire pencher la balance, tout en faisant baisser l'indemnité de transfert, les champions d'Espagne aimeraient inclure l'ancien Bordelais Malcom dans la transaction, lui qui n'a pas convaincu depuis son arrivée en Catalogne l'été dernier.