Mercato Barça: Un gardien belge pour oublier Cillessen ?

A 29 ans et après deux saisons passées à cirer le banc de touche du FC Barcelone, Jasper Cillessen aspire à retrouver du temps de jeu sous d'autres cieux, puisque Marc-André ter Stegen reste incontournable en Catalogne. La direction sportive des Blaugranas aurait donc commencé à explorer plusieurs pistes pour pallier le départ probable du gardien de but néerlandais.

Et parmi les joueurs courtisés figurerait un certain Simon Mignolet, jusqu'alors doublure de Loris Karius au Liverpool FC. L'international belge a encore reculé d'un cran dans la hiérarchie chez les Reds, suite à la signature du Brésilien Alisson Becker, et devrait être poussé vers la sortie.